غارتين هي الأعنف تستهدف معسكراً للحوثيين بالعاصمة صنعاء (صورة)

شنت طائرات التحالف العربي قبل قليل غارتين هي الأعنف على معسكر يسيطر عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء .
وقال شهود عيان شرق العاصمة أن طيران التحالف العربي استهدف معسكر الحفاء شرق العاصمة بغارتين متتاليتين عقب تحليق مكثف في سماء صنعاء .
وأضاف الشهود" أن الطيران لايزال يحلق بكثافة حتى اللحظة .
يأتي هذا بالتزامن مع معارك عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين في مديرية " نهم " شرق العاصمة .
وسيطرت قوات الجيش والمقاومة مساء أمس الخميس على تباب مطلة على مواقع للحوثيين في جبال " المدفون " بمديرية " نهم " .
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