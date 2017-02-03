غارتين هي الأعنف تستهدف معسكراً للحوثيين بالعاصمة صنعاء (صورة)

الحدث - متابعات

شنت طائرات التحالف العربي قبل قليل غارتين هي الأعنف على معسكر يسيطر عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء .

وقال شهود عيان شرق العاصمة أن طيران التحالف العربي استهدف معسكر الحفاء شرق العاصمة بغارتين متتاليتين عقب تحليق مكثف في سماء صنعاء .



وأضاف الشهود" أن الطيران لايزال يحلق بكثافة حتى اللحظة .

يأتي هذا بالتزامن مع معارك عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين في مديرية " نهم " شرق العاصمة .

وسيطرت قوات الجيش والمقاومة مساء أمس الخميس على تباب مطلة على مواقع للحوثيين في جبال " المدفون " بمديرية " نهم " .

