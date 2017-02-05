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اليابان تقدم منحة إنسانية لليمن بـ 42 مليون دولار

الأحد 05 فبراير 2017 12:40 صباحاً الحدث - صنعاء

وكالات:

أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم منحة إنسانية جديدة لليمن عبر منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر والجمعيات غير الحكومية في اليابان، قدرها 42 مليون دولار.

وجاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي يوم السبت، لسفير اليابان لدى اليمن كاتسويوشي هياشي.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن المخلافي قدم شكره خلال اللقاء للمسؤول الياباني لموقف حكومته المساند لليمن، وخصوصاً في مجال دعم الجهود الإغاثية، وهو مايعكس عمق ومتانة العلاقات القوية بين البلدين.

ومن جهته، أكد هياشي عن دعم بلاده للحكومة اليمنية من أجل استعادة الدولة.


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