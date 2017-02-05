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الريال اليمني يواصل انهياره ... تعرف على اسعار الصرافة اليوم من العاصمة صنعاء

الأحد 05 فبراير 2017 11:27 صباحاً الحدث - صنعاء


أسعار صرف العملات بمحلات الصرافة اليمنية بحسب مصدر مصرفي في العاصمة صنعاء 

العملة أسعار الشراء أسعار البيع 

الريال السعودي 87 ريال 88 ريال 

الدولار الأمريكي 325 ريال 335 ريال 

الدرهم الإماراتي 88 ريال 90 ريال 

الريال العماني 820 ريال 850 ريال


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