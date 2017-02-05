إيران تتحدى ترامب وتطلق مناورات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ

الحدث - صنعاء



أطلق الحرس الثوري الإيراني امس السبت مناورات عسكرية تحت اسم "المدافعون عن سماء الولاية" في منطقة سمنان العامة شرق العاصمة طهران .



وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية أن المناورات تجريها القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، مضيفة أنه سيتم خلالها استخدام مختلف أنواع المنظومات الرادارية والصاروخية ومراكز القيادة والتحكم والحرب الإلكترونية.



وبحسب الوكالة فإن مناورات الدفاع الجوي للحرس الثوري تجري بهدف "عرض الاقتدار والجهوزية الدفاعية الشاملة لمواجهة أي تهديد".



وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف 12 كيانا و13 فردا، وتحذير واشنطن لطهران بأنها لن تتساهل مع ما اعتبرته "استفزازات إيران التي تهدد مصالح الولايات المتحدة ". وذلك ردا على إجرائها تجربة لصاروخ بالستي الأحد الماضي. .



وبهذا الصدد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن "طهران تلعب بالنار"، مشيرا إلى أن الإيرانيين لا يقدرون كم كان باراك أوباما طيبا معهم، مؤكدا أنه لن يكون مثله.



وأكد ترامب أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما فيها توجيه ضربة عسكرية، فيما يتعلق بالرد على إجراء إيران تجربة صاروخية بالستية الأحد الماضي.



وفي نفس السياق أكد مايكل فلين، مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، الجمعة 3 فبراير/شباط أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "لن تتساهل مع استفزازات إيران التي تهدد مصالح الولايات المتحدة".



وقال فلين في بيان: "لقد ولى زمن غض الطرف عن تصرفات إيران العدوانية تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي"، وذلك في انتقاد منه للإدارة الأمريكية السابقة.



وأضاف فلين: "لقد كان المجتمع الدولي متساهلا للغاية مع تصرفات إيران السيئة، لم يعد اجتماع مجلس الأمن الدولي في لقاء طارئ وإصدار بيان شديد، بالأمر الكافي".



واتهم فلين طهران بدعم عمليات وصفها بالعنيفة وتزعزع الشرق الأوسط"، قائلا إن إيران "أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".





المشهد اليمني