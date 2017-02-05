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امريكا تعلن اسماء الشركات والأفراد المشمولون بالعقوبات الأمريكية

الأحد 05 فبراير 2017 11:32 صباحاً الحدث - متابعات
نشرت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة 3 فبراير/ شباط قائمة بأسماء شركات وأشخاص ضمن العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.

وجاء في بيان على موقع الوزارة الرسمي الترتيب التالي للكيانات والأشخاص:

1- یحیي الحاج، مواليد 1959 لبنان.


2- عبدالله أصغرزادة، مواليد 1968 إيران.


3- تني داریان، مواليد 1979 طهران، إيران.


4- حسن دهقان إبراهیمي، مواليد 1961 ديزفول، إيران.


5- محمد عبد الأمیر فرحات، مواليد 1969 لبناني من مواليد الكويت.


6- محمد مقام، مواليد 1970 إیران.


7- کامبیز رستمیان، مواليد 1960 إيران مقيم في الكويت.


8- علي شریفي، مواليد 1966، إيران.


9- کین جيانوآ، مواليد 1979 الصين.


10- ریتشاد یو، مواليد 1974.


11- مصطفی زاهدي، مواليد 1978.


12- قدرت زركري، مواليد 1944.


13- کارول جو، مواليد 1982.



14- الشركة التجارية المحدودة للشحن في مدينة تشينغ دائو في ولاية شاندونغ، الصين.

15- شركة النجم الشرقي للهواتف النقالة، طهران.


16- شرکة أروین دانش آرین، طهران.


17- شركة ماهر التجارية والبناء، لبنان.


18- شركة ميراج التجارية والهندسية، لبنان.


19- شرکة ميراج لإدارة إعادة التدوير والخدمات البيئية، لبنان.


20- شرکة إم كي إس الدولية، طهران.


21- شركة نينغبو القرن الجديد للإستيراد والتصدير، مدينة جیانغبئي في محافظة تشجيانغ شرقي الصين.

22- شركة الأفق الأخضر البحري، طهران.


23- شرکة ريم للأدوية، لبنان.


24- شرکة رویال مروارید.


25- شرکة زیست تجهیز بویش، طهران.



 وكالات

 





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