امريكا تعلن اسماء الشركات والأفراد المشمولون بالعقوبات الأمريكية

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة 3 فبراير/ شباط قائمة بأسماء شركات وأشخاص ضمن العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.



وجاء في بيان على موقع الوزارة الرسمي الترتيب التالي للكيانات والأشخاص:



1- یحیي الحاج، مواليد 1959 لبنان.





2- عبدالله أصغرزادة، مواليد 1968 إيران.





3- تني داریان، مواليد 1979 طهران، إيران.





4- حسن دهقان إبراهیمي، مواليد 1961 ديزفول، إيران.





5- محمد عبد الأمیر فرحات، مواليد 1969 لبناني من مواليد الكويت.





6- محمد مقام، مواليد 1970 إیران.





7- کامبیز رستمیان، مواليد 1960 إيران مقيم في الكويت.





8- علي شریفي، مواليد 1966، إيران.





9- کین جيانوآ، مواليد 1979 الصين.





10- ریتشاد یو، مواليد 1974.





11- مصطفی زاهدي، مواليد 1978.





12- قدرت زركري، مواليد 1944.





13- کارول جو، مواليد 1982.







14- الشركة التجارية المحدودة للشحن في مدينة تشينغ دائو في ولاية شاندونغ، الصين.



15- شركة النجم الشرقي للهواتف النقالة، طهران.





16- شرکة أروین دانش آرین، طهران.





17- شركة ماهر التجارية والبناء، لبنان.





18- شركة ميراج التجارية والهندسية، لبنان.





19- شرکة ميراج لإدارة إعادة التدوير والخدمات البيئية، لبنان.





20- شرکة إم كي إس الدولية، طهران.





21- شركة نينغبو القرن الجديد للإستيراد والتصدير، مدينة جیانغبئي في محافظة تشجيانغ شرقي الصين.



22- شركة الأفق الأخضر البحري، طهران.





23- شرکة ريم للأدوية، لبنان.





24- شرکة رویال مروارید.





25- شرکة زیست تجهیز بویش، طهران.







وكالات