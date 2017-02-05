امريكا تعلن اسماء الشركات والأفراد المشمولون بالعقوبات الأمريكية

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نشرت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة 3 فبراير/ شباط قائمة بأسماء شركات وأشخاص ضمن العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.
وجاء في بيان على موقع الوزارة الرسمي الترتيب التالي للكيانات والأشخاص:
1- یحیي الحاج، مواليد 1959 لبنان.
2- عبدالله أصغرزادة، مواليد 1968 إيران.
3- تني داریان، مواليد 1979 طهران، إيران.
4- حسن دهقان إبراهیمي، مواليد 1961 ديزفول، إيران.
5- محمد عبد الأمیر فرحات، مواليد 1969 لبناني من مواليد الكويت.
6- محمد مقام، مواليد 1970 إیران.
7- کامبیز رستمیان، مواليد 1960 إيران مقيم في الكويت.
8- علي شریفي، مواليد 1966، إيران.
9- کین جيانوآ، مواليد 1979 الصين.
10- ریتشاد یو، مواليد 1974.
11- مصطفی زاهدي، مواليد 1978.
12- قدرت زركري، مواليد 1944.
13- کارول جو، مواليد 1982.
14- الشركة التجارية المحدودة للشحن في مدينة تشينغ دائو في ولاية شاندونغ، الصين.
15- شركة النجم الشرقي للهواتف النقالة، طهران.
16- شرکة أروین دانش آرین، طهران.
17- شركة ماهر التجارية والبناء، لبنان.
18- شركة ميراج التجارية والهندسية، لبنان.
19- شرکة ميراج لإدارة إعادة التدوير والخدمات البيئية، لبنان.
20- شرکة إم كي إس الدولية، طهران.
21- شركة نينغبو القرن الجديد للإستيراد والتصدير، مدينة جیانغبئي في محافظة تشجيانغ شرقي الصين.
22- شركة الأفق الأخضر البحري، طهران.
23- شرکة ريم للأدوية، لبنان.
24- شرکة رویال مروارید.
25- شرکة زیست تجهیز بویش، طهران.
وكالات
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