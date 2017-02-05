صرف المستحقات المالية للطلاب اليمنيين المبتعثين في المغرب

الحدث - صنعاء

أكد سفير اليمن لدى المملكة المغربية عز الدين الأصبحي، أن عملية صرف المستحقات المالية الخاصة بالطلاب المبتعثين في المغرب، تمت بما يخص طلاب التعليم العالي.

وأوضح السفير الأصبحي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ)، بأن المتابعة لإنجاز بقية مستحقات المبتعثين تسير بجدية وقوة، مؤكدا تفهم الحكومة ابتداء من دولة رئيس الوزراء إلى لجنة معالجة أوضاع الطلاب المبتعثين برئاسة وزير الخارجية ووزيري التعليم العالي والمالية وأمانة مجلس الوزراء، ويعملون بجدية لمعالجة هذا الملف بسرعة رغم كل التحديات.

وقال الملحق الثقافي بالسفارة عبدالحميد الصلوي "إن عملية تسليم مستحقات الطلاب بالمغرب تمت عبر اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية برئاسة السفير القائم بالأعمال بالإنابة صلاح عبدالفتاح وعضوية الملحق الثقافي، والمستشار المساعد للشؤون المالية عبد القوي السلمي ومسؤول الشؤون المالية حسين صالح والإدارية بالسفارة وبإشراف مباشر من السفير عزالدين الأصبحي".

وأضاف "تمت إجراءات الصرف بشكل مرن وسريع في مبنى السفارة بالرباط، وسيستمر الصرف حتى استكمال بقية الطلاب خلال الأسبوع المقبل".

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، أوضح نهية الشهر الماضي، أن الحكومة حولت أكثر ثلاثة ملايين دولار، للطلاب اليمنيين الدراسين في الهند، الجزائر، السودان، المغرب، الصين، السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، باكستان، تركيا وجمهورية المجر.