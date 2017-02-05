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اكتشاف سر وصول الماء إلى كوكب الأرض

الأحد 05 فبراير 2017 11:36 صباحاً الحدث - متابعات


حاولت دراسة حديثة، أجريت في جامعة ساسكتشوان الكندية، كشف لغز تكون المياه على سطح الأرض، الأمر الذي حيّر العلماء لفترات طويلة.

كشفت الدراسة التي نشرت في دوريات "Earth and Planetary Science" العلمية، أن المياه وجدت مع نشأة الأرض نفسها، حيث أظهرت محاكاة بواسطة الكمبيوتر كيف أن التفاعلات بين الهيدروجين السائل والكوارتز (ثاني أكسيد السيليكون المكون للقشرة الأرضية) في الوشاح العلوي (إحدى طبقات الكرة الأرضية) يمكنها أن تكوّن المياه. 

ونجح العلماء في اكتشافهم، بعدما اعتبر الكثير من العلماء أنها تكونت بعد اصطدام مذنبات جليدية بكوكبنا منذ مليارات السنين. 

وقام العلماء باختبار تفاعل ثاني أكسيد السيليكون والهيدروجين السائل عند حرارة 1.400 درجة مئوية، وضغط يصل إلى 20 ألف ضعف الضغط الجوي. 

تبين أن تتفاعل السيليكا مع الهيدروجين في تفاعل ينتج الماء السائل، وهيدريد السيليكون، على عمق يتراوح بين 40 إلى 400 كيلومتر تحت سطح الأرض، حيث تتواجد السيليكا على نطاق واسع في جميع أرجاء الكوكب، ويعد الكوارتز هو الصورة الأكثر شيوعاً واستقراراً للسيليكا. 

وأكد العلماء أنه من الممكن لتفاعلات من هذا النوع أن تنتج الماء داخل الأرض، وهذه النظرية ستكون بديلاً للتفسير الذي يقول إن عاملاً خارجياً تسبب في ظهور الماء، مشيرين إلى أنه طالما كان هناك تواجد مستمر للهيدروجين، يمكن لنا أن نتكهن بأن المياه قد تشكلت من خلال هذه العملية أثناء المراحل الأولى للكوكب، والمياه التي تكونت عند الوشاح الأرضي يمكنها أن تصل للسطح بطرق مختلفة. 



 شبكة ماي أرينا الإعلامية وكالات


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