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القاعدة يعدم ضابطاً رفيعا بحراسة الرئيس اليمني بعد ساعات على اختطافه

الأحد 05 فبراير 2017 11:57 مساءً الحدث - متابعات

أعدم تنظيم القاعدة ضابطا أمنيا رفيعا بجهاز حراسة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عقب ساعات على اختطافه صباح يوم الاحد جنوب البلاد.
وقال موقع صحيفة عدن الغد الجنوبية أن مواطنون عثروا عند الساعة الـ 10:30 من مساء يوم الاحد على جثة الضابط عبدالله حسين الخضر الاسرائيلي مرمية بالقرب من مفرق طريق مؤدية الى منزل الرئيس هادي بمديرية الوضيع بأبين، وعليها اثار اطلاق نار .
ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها قولها ان عناصر من التنظيم نصبوا نقطة تفتيش بالقرب من مدينة الخديرة بلودر حيث اعترضوا سيارة كان يقودها احد القيادات في لواء الحماية الرئاسية وهو العقيد عبدالله الخضر حسين وقاموا باختطافه .
 


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