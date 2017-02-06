الكاميرون تفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الخامسة بعد تقدمها على مصر بهدفين لهدف

الحدث - صنعاء

خسر المنتخب المصري مساء اليوم نهائي كأس أمم افريقيا امام نظيره الكاميروني بهدف لهدفين في المبارة التي اقيمت مساء اليوم الاحد في الجابون. .

سجل الهدف الاول لاعب المنتخب المصري ونادي ارسنال محمد النني في الدقيقة الثانية والعشرون وعادل للمنتخب الكاميروني نيوكلاس نوكولو في الدقيقة الستين الا ان مهاجم المنتخب الكاميروني تمكن من تسجيل الهدف القاتل في الدقائق الاخيرة من زمن المبارة ليصبح المنتخب الكاميروني بطل أمم افريقيا لعام 2017. .