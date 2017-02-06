مصادر مطلعه : شرط واحد لحصول الوافدين على الجنسية السعودية عام 2017

الحدث - صنعاء

أكدت مصادر مطلعة بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة تسعي لتوفير خدمة جديدة ومميزة للوافدين المقيمين على أراضيها، تمثلت فى إمكانية الحصول على الجنسية السعودية بدأ من العام الحالي 2017 تمكنهم من الحصول على الجنسية السعودية وذلك لعام 2017، وفقا لقرار تم إصداره في الفترة الماضية.



وأوضحت المصادر أن القرار المشار إليه جاء ليمكن الوافدين الحصول على الجنسية في حال ولادة طفل في المملكة العربية السعودية يمكن تسجيله بالمملكة ويحصل علي الجنسية عند ما يصل إلى السن القانوني.