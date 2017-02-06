الرئيسية أخبار وتقارير مصادر مطلعه : شرط واحد لحصول الوافدين على الجنسية السعودية عام 2017
أخبار وتقارير
Google+
مقالات الرأي
( مصطفى ) .. كان نموذجاً لجيل نرجو أن يتكرر
لقد مضى زمن طويل منذ تعرفت إلى المناضل والفدائي ( مصطفى ) الذي وافته المنية في فبراير الحالي 2017م، كان الجنوب
الإمام الداعشي المؤسس!
الإمام الداعشي المؤسس!الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!هذا حدث قبل 500 سنةقتل المطهر ثمانين رهينة
وشهد شاهدٌ من أهله!
الإمام الداعشي المؤسس!  الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!  هذا حدث قبل 500 سنة قتل المطهر
لم يكن الحوار تسوية فوقية
الحوار الوطني هو الحجة القوية الوحيدة التي سجلها اليمنيون على تاريخهم المكتض بالصراعات والمليء بالحروب
لصالح من ما يحدث في تعز ؟
عندما منعت "إسرائيل" الأذان في مساجد القدس نوفمبر العام الماضي صدحت كنائس فلسطين بالأذان! في تعز تم تفجير مسجد
امريكا وانتقال السلطة
انتقلت السلطة في الولايات المتحدة الامريكية من اوباما وادارته الى ترمب وادارته .. كان منظر اوباما وهو يغادر
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

مصادر مطلعه : شرط واحد لحصول الوافدين على الجنسية السعودية عام 2017

الاثنين 06 فبراير 2017 12:05 صباحاً الحدث - صنعاء

 أكدت مصادر مطلعة بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة تسعي لتوفير خدمة جديدة ومميزة للوافدين المقيمين على أراضيها، تمثلت فى إمكانية الحصول على الجنسية السعودية بدأ من العام الحالي 2017 تمكنهم من الحصول على الجنسية السعودية وذلك لعام 2017، وفقا لقرار تم إصداره في الفترة الماضية.
 
وأوضحت المصادر أن القرار المشار إليه جاء ليمكن الوافدين الحصول على الجنسية في حال ولادة طفل في المملكة العربية السعودية يمكن تسجيله بالمملكة ويحصل علي الجنسية عند ما يصل إلى السن القانوني.


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات