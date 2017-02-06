الرئيسية أخبار محلية "نبيل الصوفي" يكشف عن حجم خسائر الحوثيين بالمخا
أخبار محلية
Google+
مقالات الرأي
نيويورك اليمانية!
كأنهم تظاهروا نيابةً عن العالم كله..هذه أوّل مرّة في تاريخ مدينة نيويورك تُغلق فيها المحلات احتجاجًا على قرار
( مصطفى ) .. كان نموذجاً لجيل نرجو أن يتكرر
لقد مضى زمن طويل منذ تعرفت إلى المناضل والفدائي ( مصطفى ) الذي وافته المنية في فبراير الحالي 2017م، كان الجنوب
الإمام الداعشي المؤسس!
الإمام الداعشي المؤسس!الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!هذا حدث قبل 500 سنةقتل المطهر ثمانين رهينة
وشهد شاهدٌ من أهله!
الإمام الداعشي المؤسس!  الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!  هذا حدث قبل 500 سنة قتل المطهر
لم يكن الحوار تسوية فوقية
الحوار الوطني هو الحجة القوية الوحيدة التي سجلها اليمنيون على تاريخهم المكتض بالصراعات والمليء بالحروب
لصالح من ما يحدث في تعز ؟
عندما منعت "إسرائيل" الأذان في مساجد القدس نوفمبر العام الماضي صدحت كنائس فلسطين بالأذان! في تعز تم تفجير مسجد
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

"نبيل الصوفي" يكشف عن حجم خسائر الحوثيين بالمخا

الاثنين 06 فبراير 2017 12:34 صباحاً الحدث - متابعات

كشف نبيل الصوفي، السكرتير الصحفي للرئيس السابق صالح، عن حجم الخسائر التي تتكبدها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، في المخا غرب محافظة تعز.
 
وأكد الصوفي في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك" أن عدد عناصر المليشيات الذين قتلوا في جبهة المخا خلال شهر أكثر مما قتلوا في جبهة ميدي خلال عام بسبب سوء إدارة الجبهة هناك - حسب زعمه.
 
وقال "إن طيران التحالف استهدف 60 شخصا من عناصر المليشيات التابعة للحوثي و صالح بمجرد وصولهم جبهة المخا.
 
وأضاف الصوفي أنه تم رفع التقارير إلى زعيم مليشيات الحوثي "عبدالملك الحوثي" بربع ما هو واقع متهماً وزارة الدفاع الواقعة تحت سيطرة المليشيات وحكومة الانقلاب بعدم البحث عن أي معلومات أو تقارير حقيقية عن ما يحدث، وهو ما يكشف عدم مبالاة قيادات المليشيات الإنقلابية بعناصرها وبما يجري لهم.


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات