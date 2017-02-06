"نبيل الصوفي" يكشف عن حجم خسائر الحوثيين بالمخا

الحدث - متابعات

كشف نبيل الصوفي، السكرتير الصحفي للرئيس السابق صالح، عن حجم الخسائر التي تتكبدها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، في المخا غرب محافظة تعز.



وأكد الصوفي في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك" أن عدد عناصر المليشيات الذين قتلوا في جبهة المخا خلال شهر أكثر مما قتلوا في جبهة ميدي خلال عام بسبب سوء إدارة الجبهة هناك - حسب زعمه.



وقال "إن طيران التحالف استهدف 60 شخصا من عناصر المليشيات التابعة للحوثي و صالح بمجرد وصولهم جبهة المخا.



وأضاف الصوفي أنه تم رفع التقارير إلى زعيم مليشيات الحوثي "عبدالملك الحوثي" بربع ما هو واقع متهماً وزارة الدفاع الواقعة تحت سيطرة المليشيات وحكومة الانقلاب بعدم البحث عن أي معلومات أو تقارير حقيقية عن ما يحدث، وهو ما يكشف عدم مبالاة قيادات المليشيات الإنقلابية بعناصرها وبما يجري لهم.