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مجلس الوزراء يحث المالية والخدمة سرعة استكمال صرف المرتبات لجميع المحافظات

الاثنين 06 فبراير 2017 12:52 صباحاً الحدث - صنعاء

ناقش مجلس الوزراء اليوم في مدينة عدن - جنوب اليمن - سير عملية صرف رواتب موظفي القطاع المدني التي بدأت في أمانة العاصمة صنعاء. وحث المجلس وزارتي الخدمة المدنية والمالية بضرورة الإسراع بعملية صرف الرواتب لبقية المحافظات، وألزم كافة الوزراء والمحافظين باستكمال رفع موازناتهم العامة للعام 2017م لمناقشتها وإقرارها. كما ناقش المجلس آلية صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن لشهر ديسمبر2016م التي يجري التحضير لها حاليا، وذلك بعد الإطلاع على تقارير لجان صرف المرتبات لشهر نوفمبر المنصرم ومعالجة المعوقات والعراقيل التي رافقت عملية الصرف، وأوصى بتفعيل صناديق الشهداء والجرحى في أسرع وقت. واستمع المجلس إلى محافظ محافظة تعز علي المعمري عن مجمل الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والصحية في المحافظة، ووقف على أهم المتطلبات التي تحتاجها المحافظ في ظل الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح . كما وجه المجلس بضرورة الإسراع بصرف مرتبات القطاع المدني لمحافظة تعز، وكذلك سرعة تنفيذ التوجيهات والقرارات المتعلقة بالمحافظة التي سبق التوجيهات بها. وأقر المجلس مشروع اتفاقية التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا مع وزارة التعليم والعلم الروسي الاتحادية. واستمع المجلس إلى رسالة أمهات المختطفين إلى الحكومة اليمنية حول معاناة المختطفين والمعتقلين في معتقلات الحوثيين وصالح، ووجه بتسهيل عملية صرف رواتب الموظفين منهم، وصرف مساعدة مالية للآخرين، وأحال الموضوع إلى وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والأمين العام ونائب وزير حقوق الإنسان لمراجعة الأسماء والكشوفات وإقرارها.


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