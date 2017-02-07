مليشيا الانقلاب تفر بمعداتها الثقيلة نحو هذة المحافظات

الحدث - صنعاء

أكدت مصادر محليةأن جماعة الحوثي نقلت معدات وأسلحة، عبر طرق فرعية من مدينة الحديدة الساحلية، باتجاه محافظات أخرى منها المحويت وحجة وريمة، خلال اليومين الماضيين على دفعات، خوفًا من استهدافها بطائرات التحالف العربي، وفقا لما نقله موقع ارم نيوز ونقلت المصادر عن شهود عيان مشاهدتهم للكثير من الأطقم العسكرية خرجت محملة بأسلحة متوسطة، بالإضافة إلى قطع عسكرية آليات ثقلية من بعض المواقع التي حولتها جماعة الحوثي إلى مواقع عسكرية بمدينة الحديدة، منها منزل الفريق علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني وقلعة الكورنيش. وتسعى الجماعة من هذه الترتيبات إلى تلافي أي خسائر في معداتها العسكرية، في حال اندلعت مواجهات عسكرية في الحديدة، خاصًة بعد الانتصارات التي حققها الجيش اليمني، في جبهة المخا بمحافظة تعز. وكان الجيش الوطني المسنود بقوات التحالف العربي أعلن الأسبوع الماضي طريق “المخا- الحديدة” منطقًة عسكريًة محظورًة كما دعا المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن وتجمعات الانقلابيين في الخط الرابط بين المخا والحديدة. وأحكم الجيش الوطني المسنود بقوات عسكرية من التحالف العربي قبضته على كامل مدينة المخا الساحلية، وذلك ضمن العملية العسكرية والتي أطلق عليها”الرمح الذهبي”، وتهدف لتحرير السواحل اليمنية من مضيق باب المندب وصولاً إلى سواحل محافظة الحديدة بالبحر الأحمر.