الرئيسية أخبار محلية مليشيا الانقلاب تفر بمعداتها الثقيلة نحو هذة المحافظات
أخبار محلية
Google+
مقالات الرأي
نيويورك اليمانية!
كأنهم تظاهروا نيابةً عن العالم كله..هذه أوّل مرّة في تاريخ مدينة نيويورك تُغلق فيها المحلات احتجاجًا على قرار
( مصطفى ) .. كان نموذجاً لجيل نرجو أن يتكرر
لقد مضى زمن طويل منذ تعرفت إلى المناضل والفدائي ( مصطفى ) الذي وافته المنية في فبراير الحالي 2017م، كان الجنوب
الإمام الداعشي المؤسس!
الإمام الداعشي المؤسس!الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!هذا حدث قبل 500 سنةقتل المطهر ثمانين رهينة
وشهد شاهدٌ من أهله!
الإمام الداعشي المؤسس!  الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!  هذا حدث قبل 500 سنة قتل المطهر
لم يكن الحوار تسوية فوقية
الحوار الوطني هو الحجة القوية الوحيدة التي سجلها اليمنيون على تاريخهم المكتض بالصراعات والمليء بالحروب
لصالح من ما يحدث في تعز ؟
عندما منعت "إسرائيل" الأذان في مساجد القدس نوفمبر العام الماضي صدحت كنائس فلسطين بالأذان! في تعز تم تفجير مسجد
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
الريال اليمني يواصل انهياره ... تعرف على اسعار الصرافة اليوم من العاصمة صنعاء
عملية تبادل 112 أسيراً بين القوات الشرعية والحوثيين بالبيضاء(الاسماء)
قائد كبير بالحرس الجمهوري يلقي مصرعه في جبهة الحدود بمواجهات مع السعوديه
الأمن الاردني يداهم منزل علي البخيتي ويعتقله لساعات
الامارات : تجهيز 3000 جندي لتأمين مديريات شبوة
الكامرون تتقدم على مصر بهدفين لهدف بالشوط الثاني من المباراة النهائية الجارية بكأس أمم أفريقيا
إيران تتحدى ترامب وتطلق مناورات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ
اتبعنا على فيسبوك

مليشيا الانقلاب تفر بمعداتها الثقيلة نحو هذة المحافظات

الثلاثاء 07 فبراير 2017 12:44 صباحاً الحدث - صنعاء

أكدت مصادر محليةأن جماعة الحوثي نقلت معدات وأسلحة، عبر طرق فرعية من مدينة الحديدة الساحلية، باتجاه محافظات أخرى منها المحويت وحجة وريمة، خلال اليومين الماضيين على دفعات، خوفًا من استهدافها بطائرات التحالف العربي، وفقا لما نقله موقع ارم نيوز ونقلت المصادر عن شهود عيان مشاهدتهم للكثير من الأطقم العسكرية خرجت محملة بأسلحة متوسطة، بالإضافة إلى قطع عسكرية آليات ثقلية من بعض المواقع التي حولتها جماعة الحوثي إلى مواقع عسكرية بمدينة الحديدة، منها منزل الفريق علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني وقلعة الكورنيش. وتسعى الجماعة من هذه الترتيبات إلى تلافي أي خسائر في معداتها العسكرية، في حال اندلعت مواجهات عسكرية في الحديدة، خاصًة بعد الانتصارات التي حققها الجيش اليمني، في جبهة المخا بمحافظة تعز. وكان الجيش الوطني المسنود بقوات التحالف العربي أعلن الأسبوع الماضي طريق “المخا- الحديدة” منطقًة عسكريًة محظورًة كما دعا المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن وتجمعات الانقلابيين في الخط الرابط بين المخا والحديدة. وأحكم الجيش الوطني المسنود بقوات عسكرية من التحالف العربي قبضته على كامل مدينة المخا الساحلية، وذلك ضمن العملية العسكرية والتي أطلق عليها”الرمح الذهبي”، وتهدف لتحرير السواحل اليمنية من مضيق باب المندب وصولاً إلى سواحل محافظة الحديدة بالبحر الأحمر.


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات