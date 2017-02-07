وزارة الدفاع الأمريكية وبتوجيهات من ترمب تفاجأ إيران والحوثيين بهذه الخطوة الغير مسبوقة !!

الحدث - متابعات

نقلت صحف أمريكية اليوم عن اقرار وزارة الدفاع الأمريكية وبتوجيهات من "ترمب " إرسال مايزيد على عشرة الف جندي من مشاة البحرية للانتشار قبالة السواحل اليمنية . واعتبر مراقبون هذه الخطوة بأنها تندرج ضمن توجهات أمريكية وشيكة لأحكام الرقابة علی مضيق باب المندب وضرب, ذراع إيران في اليمن المتمثل في ميلشيا الحوثيين.