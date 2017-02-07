الرئيسية شؤون عربية ودولية وزارة الدفاع الأمريكية وبتوجيهات من ترمب تفاجأ إيران والحوثيين بهذه الخطوة الغير مسبوقة !!
شؤون عربية ودولية
Google+
مقالات الرأي
نيويورك اليمانية!
كأنهم تظاهروا نيابةً عن العالم كله..هذه أوّل مرّة في تاريخ مدينة نيويورك تُغلق فيها المحلات احتجاجًا على قرار
( مصطفى ) .. كان نموذجاً لجيل نرجو أن يتكرر
لقد مضى زمن طويل منذ تعرفت إلى المناضل والفدائي ( مصطفى ) الذي وافته المنية في فبراير الحالي 2017م، كان الجنوب
الإمام الداعشي المؤسس!
الإمام الداعشي المؤسس!الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!هذا حدث قبل 500 سنةقتل المطهر ثمانين رهينة
وشهد شاهدٌ من أهله!
الإمام الداعشي المؤسس!  الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!  هذا حدث قبل 500 سنة قتل المطهر
لم يكن الحوار تسوية فوقية
الحوار الوطني هو الحجة القوية الوحيدة التي سجلها اليمنيون على تاريخهم المكتض بالصراعات والمليء بالحروب
لصالح من ما يحدث في تعز ؟
عندما منعت "إسرائيل" الأذان في مساجد القدس نوفمبر العام الماضي صدحت كنائس فلسطين بالأذان! في تعز تم تفجير مسجد
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
الريال اليمني يواصل انهياره ... تعرف على اسعار الصرافة اليوم من العاصمة صنعاء
عملية تبادل 112 أسيراً بين القوات الشرعية والحوثيين بالبيضاء(الاسماء)
قائد كبير بالحرس الجمهوري يلقي مصرعه في جبهة الحدود بمواجهات مع السعوديه
الأمن الاردني يداهم منزل علي البخيتي ويعتقله لساعات
الامارات : تجهيز 3000 جندي لتأمين مديريات شبوة
الكامرون تتقدم على مصر بهدفين لهدف بالشوط الثاني من المباراة النهائية الجارية بكأس أمم أفريقيا
إيران تتحدى ترامب وتطلق مناورات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ
اتبعنا على فيسبوك

وزارة الدفاع الأمريكية وبتوجيهات من ترمب تفاجأ إيران والحوثيين بهذه الخطوة الغير مسبوقة !!

الثلاثاء 07 فبراير 2017 12:49 صباحاً الحدث - متابعات

نقلت صحف أمريكية اليوم عن اقرار وزارة الدفاع الأمريكية وبتوجيهات من "ترمب " إرسال مايزيد على عشرة الف جندي من مشاة البحرية للانتشار قبالة السواحل اليمنية . واعتبر مراقبون هذه الخطوة بأنها تندرج ضمن توجهات أمريكية وشيكة لأحكام الرقابة علی مضيق باب المندب وضرب, ذراع إيران في اليمن المتمثل في ميلشيا الحوثيين.


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات