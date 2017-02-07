بن دغر يدشن المرحلة الأولى من مشروع مدينة عدن الجديدة بتكلفة 8 ملايين دولار

دشن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم المرحلة الأولى من مشروع مدينة عدن الجديدة بمدينة الشعب بالعاصمة المؤقتة عدن والبالغ تكلفتها قرابة ثمانية ملايين دولار بتمويل من بنك اليمن والبحرين الشامل، وتنفيذ شركة الوالي التجارية.

كان في استقباله وزير الأشغال العامة والطرق المهندس وحي أمان، ورئيس المنطقة الحرة المهندس حسن الحيد، وعدد من رؤساء القطاعات العاملة في المنطقة.

وتجول رئيس الوزراء في أرجاء المدينة الجديدة، وأطلع على كافة المرافق والوحدات التابعة لها .

واستمع إلى شرح موجز من رئيس المنطقة الحرة حول مكونات المرحلة الأولى من المشروع التي تضم 125 شقة، بالإضافة إلى المرافق الخدمية الأساسية.

ولفت المهندس حيد الى أن العمل في المرحلة القادمة سيستمر لإنجاز المراحل المتبقية من المشروع، مع الحفاظ على المستوى الأعلى من المعايير والمواصفات.

وأشاد رئيس الوزراء، بمستوى تنفيذ المشروع ..مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود الحكومية والخاصة للانطلاق بخطى ثابتة نحو مرحلة التعمير والبناء والتنمية وتحقيق الأمن والرخاء والاستقرار للمواطن.

حضر التدشين وزير الإعلام معمر الإرياني وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور.