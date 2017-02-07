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مقتل قائد جديد بقوات الحرس الجمهوري الموالي لصالح في جبهة الحدود (الاسم)

الثلاثاء 07 فبراير 2017 01:02 صباحاً الحدث - متابعات

قتل قيادي في مليشيا الحوثي والمخلوع خلال مواجهات مع الجيش السعودي في جبهة الحدود اليمنية السعودية. وقالت مصادر مطلعة، إن العقيد في الحرس الجمهوري الموال للمخلوع صالح "يحيى محمد الطير" المكنى أبو جعفر قد لقي مصرعه في جبهة الحدود أثناء قيادته مليشيا الحوثي والمخلوع. وأوضحت المصادر أن الطير من القيادة العسكرية المقربة من المخلوع صالح وهو من أبناء منطقة بلاد الروس جنوب صنعاء.


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