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مصدر عسكري : تحرير مدينة المخاء وترحيب كبير بالقوات المسلحة من قبل الاهالي

الأربعاء 08 فبراير 2017 12:50 صباحاً الحدث - صنعاء

تمكنت القوات المسلحة من تطهير معطم الاحياء السكنية بمدينة المخاء من قناة وخلايا مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي تحاول الاحتماء بالمواطنين بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققت شرق وغرب المخا.

وكشف مصدر عسكري بقيادة محور تعز لـ "سبتمبرنت" ان القوات المسلحة استكملت عملية تطهير أحياء كانت تختبي فيها  عناصر المليشيات.

وتابع ان الاهالي في مدينة المخاء خرجوا للترحيب بالقوات المسلحة والمقاومة في المناطق التي تم تحريرها اليوم وسط مدينة المخا “.

وقال ” أن العملية السعكرية مستمرة لمطاردة بقية فلول المليشيا بعد فتح ممرات آمنة للسكان لمغادرة المنازل والاحياء السكنية”.

واشار المصدر الى ان عدداً من العناصر الانقلابية سلموا انفسهم لقوات الجيش الوطني وان جثث المليشيا تنتشر في الشوارع 

 


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