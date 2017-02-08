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التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ للمتمردين قبالة نجران

الأربعاء 08 فبراير 2017 05:04 مساءً الحدث -العربيه

شهدت المناطق الحدودية اليمنية السعودية تطورات ميدانية حيث شنت طائرات التحالف غارات جوية مستهدفة أهدافاً عسكرية في عدة مواقع.

ودمرت مقاتلات التحالف العربي منصة إطلاق صواريخ قبالة الشريط الحدودي لمنطقة نجران السعودية، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات.


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