الرئيسية أخبار محلية قوات الجيش تحرر "ميناء المخا الإستراتيجي" ومعسكر القطاع الساحلي
أخبار محلية
Google+
مقالات الرأي
نيويورك اليمانية!
كأنهم تظاهروا نيابةً عن العالم كله..هذه أوّل مرّة في تاريخ مدينة نيويورك تُغلق فيها المحلات احتجاجًا على قرار
( مصطفى ) .. كان نموذجاً لجيل نرجو أن يتكرر
لقد مضى زمن طويل منذ تعرفت إلى المناضل والفدائي ( مصطفى ) الذي وافته المنية في فبراير الحالي 2017م، كان الجنوب
الإمام الداعشي المؤسس!
الإمام الداعشي المؤسس!الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!هذا حدث قبل 500 سنةقتل المطهر ثمانين رهينة
وشهد شاهدٌ من أهله!
الإمام الداعشي المؤسس!  الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!  هذا حدث قبل 500 سنة قتل المطهر
لم يكن الحوار تسوية فوقية
الحوار الوطني هو الحجة القوية الوحيدة التي سجلها اليمنيون على تاريخهم المكتض بالصراعات والمليء بالحروب
لصالح من ما يحدث في تعز ؟
عندما منعت "إسرائيل" الأذان في مساجد القدس نوفمبر العام الماضي صدحت كنائس فلسطين بالأذان! في تعز تم تفجير مسجد
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
مليشيا الانقلاب تفر بمعداتها الثقيلة نحو هذة المحافظات
وزارة الدفاع الأمريكية وبتوجيهات من ترمب تفاجأ إيران والحوثيين بهذه الخطوة الغير مسبوقة !!
بن دغر يدشن المرحلة الأولى من مشروع مدينة عدن الجديدة بتكلفة 8 ملايين دولار
موقع إسرائيلي : 6 أسباب لمواجهة أميركية إيرانية كبيرة في اليمن
تعز.. مليشيا الحوثي تقتل 142 مدنياً بينهم 23 طفلاً في يناير الماضي وتحذيرات من مجاعة حقيقية تهدد المدينة (تقرير)
مقتل قائد جديد بقوات الحرس الجمهوري الموالي لصالح في جبهة الحدود (الاسم)
مصدر عسكري : تحرير مدينة المخاء وترحيب كبير بالقوات المسلحة من قبل الاهالي
اتبعنا على فيسبوك

قوات الجيش تحرر "ميناء المخا الإستراتيجي" ومعسكر القطاع الساحلي

الأربعاء 08 فبراير 2017 05:07 مساءً الحدث - صنعاء

سيطرت قوات الجيش بمساندة التحالف العربي على ميناء المخاء الاستراتيجي ومعسكر الدفاع الساحلي على الساحل الغربي في تعز، فيما تواصلت المعارك في الأحياء الشمالية من المدينة لتطهيرها من المليشيات.

وقال مصدر ميداني  إن قوات الجيش تمكنت صباح اليوم من بسط السيطرة الكاملة على ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر في إطار حملة تمهد للتقدم صوب مدينة الحديدة الساحلية ومينائها الهام.

وأضاف المصدر إن قوات الجيش باسناد من طيران التحالف تمكنت من دحر جيوب المليشيات في معكسر القطاع الساحلي بالمخا في حين سيتكم تحرير كامل أحياء المدينة خلال الساعات القادمة.

ويعزز التقدم سيطرة قوات الجيش على قطاع كبير من ساحل البحر الأحمر من مضيق باب المندب الاستراتيجي وحتى المخا ويمهد الطريق أمام التقدم صوب الحديدة التي تقع على بعد نحو 185 كيلومترا شمالاً. 


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات