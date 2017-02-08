الحدث - صنعاء

سيطرت قوات الجيش بمساندة التحالف العربي على ميناء المخاء الاستراتيجي ومعسكر الدفاع الساحلي على الساحل الغربي في تعز، فيما تواصلت المعارك في الأحياء الشمالية من المدينة لتطهيرها من المليشيات.

وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش تمكنت صباح اليوم من بسط السيطرة الكاملة على ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر في إطار حملة تمهد للتقدم صوب مدينة الحديدة الساحلية ومينائها الهام.

وأضاف المصدر إن قوات الجيش باسناد من طيران التحالف تمكنت من دحر جيوب المليشيات في معكسر القطاع الساحلي بالمخا في حين سيتكم تحرير كامل أحياء المدينة خلال الساعات القادمة.

ويعزز التقدم سيطرة قوات الجيش على قطاع كبير من ساحل البحر الأحمر من مضيق باب المندب الاستراتيجي وحتى المخا ويمهد الطريق أمام التقدم صوب الحديدة التي تقع على بعد نحو 185 كيلومترا شمالاً.