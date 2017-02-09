"مراسلون بلا حدود" تدعو لفتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن وفاة الصحفي العبسي

الحدث - صنعاء

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الخميس، إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه لكشف ملابسات وفاة صحفي استقصائي يمني في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.



وأفاد تقرير المنظمة المعنية بالحقوق والحريات الإعلامية بأن تشريح جثة الصحفي الاستقصائي اليمني محمد العبسي (35 عاماً)، كشف أنه مات بسبب سم قاتل يوم 20 ديسمبر(كانون الأول) الماضي.



كما دعا التقرير إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه لكشف ملابسات وفات الصحفي العبسي، وتقديم الجناة إلى العدالة.



ونقل التقرير عن مديرة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، ألكسندرا الخازن، قولها إن المنظمة تأسف بشدة لوفاة الصحفي التي تبدو أقرب إلى جريمة قتل شنيعة.



ودعت الخازن إلى فتح تحقيق دولي ونزيه ومستقل، بعيداً عن الضغوط السياسية المحلية، لفهم ملابسات هذه الوفاة وإنصاف عائلته عاجلاً أم آجلاً.



وأشار التقرير إلى مقتل خمسة صحفيين في العام 2016، بينما لا يزال 17 من الصحفيين ومعاونين إعلاميين محتجزين لدى الحوثيين.