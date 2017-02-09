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الفنانة #بلقيس .. نشاطات فنية مكثفة بعد شهر العسل

الخميس 09 فبراير 2017 05:26 مساءً الحدث - متابعات

بعد عودتها من شهر العسل، بدأت الفنانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي العودة الى نشاطاتها الفنية المختلفة، وتستعد لتنفيذها وتقديمها للجمهور خلال فترات متعددة من هذا الشهر فبراير 2017 والشهر المقبل مارس، من بينها مجموعة من حفلات الأفراح في الإمارات وعدد من دول الخليج.

 

 

(مهرجان سلطان بن زايد التراثي)

وضمن فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2017، تحيي بلقيس وللعام الثالث على التوالي من المشاركات، أمسية غنائياً في منطقة "سويحان"، ستتنقل بها برفقة فرقتها الموسيقية، بين مجموعة من أغنياتها المتنوعة أمام جمهور المهرجان، وذلك في يوم الجمعة الموافق 10 فبراير الجاري.

 

(أغنية وطنية للكويت)

هذا وكانت قد أعلنت بلقيس أنها إنتهت من تصوير أغنية وطنية جديدة لدولة الكويت، بطريقة الفيديو كليب، تعاونت بها مع الشاعر سعد المسلم، والملحن فهد الناصر، ومن توزيع ربيع الصيداوي، وستعرض خلال الفترة المقبلة من هذا الشهر بمناسبة اليوم الوطني للكويت، الى جانب بث الأغنية عبر جميع الإذاعات في الكويت ومن خلال قناتها الرسمية في "اليوتيوب" بالتزامن مع بدء عرض الأغنية.

ومن المعروف عن بلقيس أن جميع أغنياتها المصورة، تحمل لمسات فنية إبداعية، فيها التجدد والإختلاف، وهو ما وعدت به الجمهور في أغنيتها الوطنية للكويت، والتي بذلت بها جهداً كبيراً في تصويرها بدولة الكويت وسط درجة حرارة باردة جداً، إمتدت من الصباح الباكر وحتى بعد منتصف الليل.

والى جانب ذلك، ستعلن بلقيس خلال الفترة المقبلة عن نشاطاتها الجديدة في شهر مارس 2017 المقبل، والذي يحمل مشاركات واسعة الى جانب وضع اللمسات الأخيرة على أغنيات الألبوم الجديد.


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