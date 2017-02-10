إصابة الصحفي «أسامه فراج» أثناء تغطيته المعارك في جبهة ميدي والمنطقة الخامسة تشيع جثمان الشهيد الحربي

الحدث - متابعات

أصيب الزميل أسامه فراج، مراسل قناة صنعاء الفضائية، بجروح متوسطة، أثنا تعطيه للمعارك الدائرة في جبهة ميدي صباح اليوم الجمعة.



وفي اتصال هاتفي أجراه "يمن برس" مع الزميل فراج، أكد أن إصابته طفيفة، وأنها ناجمة عن سقوط قذيف هاون أطلقتها المليشيات الانقلابية ما أدى إلى استشهاد 3 من منتسبي الجيش الوطني كانوا جواره، وإصابته إصابة متوسطة.



إلى ذلك شيعت المنطقة العسكرية الخامسة بمديرية ميدي الحدودية يوم أمس الخميس جثمان القائد حمود الحربي رئيس فرع الإصلاح مدينة محافظة المحويت وسط حضور كبير من قيادات وأفراد الجيش بالمنطقة وجمع من أقارب ومحبي الشهيد.



وكان الشهيد "الحربي" قد استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مقارعة ومقاومة المليشيا الانقلابية يوم الاثنين الماضي بجبهة ميدي.

يمن برس