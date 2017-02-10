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اشتباكات في طرابلس الليبية إثر منع عرض عسكري لميليشيات “الإنقاذ”

الجمعة 10 فبراير 2017 10:46 مساءً الحدث - ارم
خالد أبوالخير - إرم نيوز

منعت الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق، ميليشيات حكومة الإنقاذ من تنفيذ استعراض مسلح في “ساحة الشهداء” وسط طرابلس، اليوم الجمعة، ما تسبب بمناوشات بين الطرفين، تخللها إطلاق نار، أجبر ميليشيات الإنقاذ على الانسحاب باتجاه تاجوراء.

وساد التوتر العاصمة الليبية طرابلس في أعقاب اشتباكات مسلحة وقعت خلال اليومين الماضيين بين ميليشيات تابعة لحكومة الإنقاذ التي يتزعمها خليفة الغويل وأخرى تتبع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي يترأسه فايز السراج.

وكانت ضاحية الهضبة وصلاح الدين وأبوسليم مسرحًا لاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة والدبابات مساء الخميس، سقط فيها قتيلان وأربعة جرحى على الأقل.

وأرجعت مصادر سياسية ليبية الاشتباكات التي شهدتها طرابلس في الأيام القليلة الماضية إلى محاولة حكومة الإنقاذ سحب البساط من تحت أرجل حكومة الوفاق، عبر السيطرة على مناطق استراتيجية من طرابلس.

وكان رتل مسلح يضم حوالي 300 سيارة  يتبع ما يسمى الحرس الوطني الذي أعلنت حكومة الإنقاذ عن تشكيله وصل إلى طرابلس من مصراتة، مساء الأربعاء.


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