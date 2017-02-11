عاجل : مقتل عشرات الحوثيين بينهم خمسة إيرانيين بغارات للتحالف في صعدة

الحدث - صنعاء

كشفت مصادر إعلامية قتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم خمسة خبراء من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت قناة العربية، أن القتلى سقطوا في سلسلة غارات شنها طيران التحالف على مواقع للميليشيات في محافظة صعدة شمال اليمن الجمعة.

في غضون ذلك، تواصل قوات الشرعية بدعم من التحالف تقدمها في منطقة "يختل" شمال مديرية المخا.

أما في مديرية كتاف القريبة من صعدة، فقد استهدف طيران التحالف بغارتين مواقع للميليشيات الحوثية في منطقة المليل، كما دُمرت آليتان عسكريتان للحوثيين في منطقة ذويب في مديرية حيدان شمال غرب محافظة صعدة.