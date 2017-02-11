طائرات الأباتشي تحلق في سماء عدن ومحيط المطار في ظل توتر الوضع

الحدث - صنعاء

قال شهود عيان لـ"الأمناء نت" بأن طائرات الأباتشي حلقت في ساعة متأخرة من مساء السبت في سماء العاصمة عدن ومحيط مطار عدن الدولي في حين تشهد المدينة توترا وانتشارا أمنيا غير مسبوق ..

وأوضح شهود العيان بأن طائرات الأباتشي شوهدت وهي تحلق على علو منخفض في محيط مطار عدن الدولي الذي يشهد حالة من التوتر عقب محاولات لتغيير قائد حماية أمن المطار الذي يرفض وبحسب مصادر محلية تسليم مهامه بتلك الطريقة .

ووفقا لشهود العيان فان الانتشار الأمني امتد إلى جولة كالتكس وبعض الأحياء والشوارع في مديرية المنصورة وخور مكسر .