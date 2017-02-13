أزمة مطار عدن: فصل من الصراع بين هادي والإمارات

الحدث - العربي الجديد

وصل مساء اليوم الإثنين إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، كل من مدير مكتب الرئيس اليمني الدكتور عبدالله العليمي، ونجل الرئيس اليمني؛ قائد ألوية الحماية الرئاسية ناصر عبدربه منصور هادي، عقب زيارة أجرياها للعاصمة الإماراتية أبوظبي لمدة يوم واحد.

وقال مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية “إن العليمي وناصر هادي، وصلا في هذه الأثناء إلى العاصمة عدن، قادمين من زيارة عاجلة لدولة الإمارات استغرقت يوماً واحداً”.

وأفاد المصدر “أن الزيارة جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن بسبب قرار الرئيس هادي بتغيير قائد حراسة مطار عدن”.

وبحسب المصدر فإنه “تم الاتفاق على حل كل الإشكاليات الطارئة التي حدثت، بالإضافة إلى العمل على ترتيب لقاء عالي المستوى في الساعات القادمة في العاصمة السعودية الرياض”. وأشار المصدر إلى أن “المباحثات التي جرت بين الطرفين استمرت في اجتماع مغلق لأكثر من 5 ساعات متواصلة”.