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البحرية الإيرانية تقول انها أحبطت محاولة اختطاف سفينة تجارية في باب المندب

الاثنين 13 فبراير 2017 11:19 مساءً الحدث - متابعات

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أحبطت اليوم الاثنين هجوما نفذه قراصنة صوماليون ضد سفينة تجارية إيرانية بهدف اختطافها في باب المندب.

يأتي هذا، بعد تصريحات قائد البحرية الإيراني، العميد حبيب الله سياري، أن باب المندب وخليج عدن، يمثلان أهمية استراتيجية، للبحرية الإيرانية.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، إن قراصنة صوماليون كانوا يستقلون 11 زورقاً سريعاً حاولوا التعرض لسفينة تجارية إيرانية في باب المندب إلا أن التدخل السريع لقوة خاصة تابعة للأسطول "الرابع والأربعون" في البحرية الإيرانية حال دون تمكن القراصنة من اختطافها.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسطول "الرابع والأربعون" التابع للبحرية الإيرانية يقوم ومنذ أكتوبر الماضي بمهمة في باب المندب على أن تنتهي مهمته في فبراير الحالي.
 


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