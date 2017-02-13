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انهيار جديد للريال اليمني أمام الدولار ومحال الصرافة ترفض بيعه في صنعاء (السعر الجديد)

الاثنين 13 فبراير 2017 11:20 مساءً الحدث - متابعات

سجل الدولار اليوم الاثنين، ارتفاعا كبيرا مقابل الريال اليمني، في العاصمة صنعاء.

وقال مصرفيون في صنعاءإن سعر الدولار وصل إلى 365 ريالا، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 97 أمام الريال اليمني.


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