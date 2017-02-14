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بالفيديو .. عملية إطلاق الصاروخ البالستي الكوري الشمالي الذي هز الرأي العام العالمي
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بالفيديو .. عملية إطلاق الصاروخ البالستي الكوري الشمالي الذي هز الرأي العام العالمي

الثلاثاء 14 فبراير 2017 11:40 صباحاً الحدث - متابعات
نشرت كوريا الشمالية مقطعا مصورا لعملية إطلاق صاروخ بالستي والتي تمت يوم الأحد 12 فبراير/شباط، ما أثار انتقادات المجتمع الدولي، وقلق الدول المجاورة، وخصوصا اليابان وكوريا الجنوبية.
 
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم كيم جونغ أون، أشرف على اختبار الصاروخ "بوكغوكسونغ" وهو نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية القادرة على حمل رأس نووي.
 
هذا وكان قد أدان أعضاء مجلس الأمن بالإجماع تلك التجربة .


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