التحالف ينفي إحتجاز 5 سفن نفطيه في اليمن

الحدث - صنعاء

نفت قيادة قوات التحالف العربي، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك الروسية ما تردد عن قيام قوات التحالف باحتجاز 5 سفن تحمل مشتقات نفطية في طريقها إلى الحديدة.

وقالت القيادة إن "تلك الأخبار عارية تماماً عن الصحة، وإن القيادة تعمل على عدم التعرض للسفن والحاويات التي تحمل مساعدات إنسانية، وإن عمليات الاستيقاف والتفتيش تتم وفقاً للقانون الدولي، وقرار الحظر الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

وكان مصدر في مؤسسة موانئ البحر الأحمر قد قال لـ"سبوتنيك"، أمس الأحد، إن قوات التحالف اعترضت 5 سفن في طريقها إلى الحديدة.

هذا وتخضع كافة السفن منذ انطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن، في 26 آذار/مارس 2015، للتفتيش في جيبوتي من قبل الأمم المتحدة، وتمنح بعد ذلك تصريحا من قوات التحالف للتوجه إلى الموانئ اليمنية.