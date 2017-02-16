الريال اليمني يستعيد توازنه امام العملات الاجنبية .. اسعار اليوم الاربعاء

الحدث - صنعاء

شهد الريال اليمني تحسناً أمام العملات الأجنبية بعد إجراءات اتخذتها الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، بالتوازي مع اجراءات لسلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء.

وتراجع سعر الصرف من 365 الى 310 ريالاً للدولار بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، ومن 390 الى 330 ريالاً للدولار الواحد في العاصمة صنعاء وأمام الريال السعودي من 102 الى 80 ريالا.

وقال صرافون، ان اجتماعاً لقيادة البنك المركزي مع الصرافين في عدن، خرج باتفاق على بيع الدولار بنحو 300 ريال للدولار الواحد والريال السعودي ب75 ريالاً.

من جانبها أكدت مصادر حكومية، أن البنك المركزي تعهد للصرافين بضخ كميات كافية من العملة الصعبة في السوق للحفاظ على استقرار العملة بما يكفي ليتساوى العرض مع الطلب.

وسجل الريال اليمني، منذ أواخر الاسبوع الماضي حتى أمس الأول الإثنين، تراجعاً تاريخياً مقترباً من حاجز 400 ريال للدولار، ووصل بالعاصمة صنعاء الى 390 ريالا للدولار و385 في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي والذي يبلغ 250 ريالاً للدولار، كما تراجع الريال اليمني أمام الريال السعودي إلى 104 ريالاً للشراء و103 ريالا للبيع.

إلى ذلك أقرت سلطات الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء، فرض سقف على الواردات ومنع التجار مؤقتاً من شراء الدولارات في محاولة لوقف تدهور العملة المحلية الريال.