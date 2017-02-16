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مؤسسة رواد التنمية تدرب معلمي التعليم الأساسي بمهارات التخطيط للتدريس وبناء الاختبارات بردفان

الخميس 16 فبراير 2017 01:49 صباحاً الحدث - خاص

لحج - ردفان - خاص

 

دشنت مؤسسة رواد التنمية وحقوق الأنسان صباح اليوم الأربعاء بمديرية ردفان محافظة لحج الورشة التدريبية الخاصة بتنمية مهارات وبناء قدرات معلمات مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي بنات في التخطيط للتدريس وبناء الاختبارات بالتنسيق مع إدارة التربية والتعليم بالمديرية .

حيث ستتلقى (30) معلمة من معلمات مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي بنات بمدينة الحبيلين على مدى أسبوع معارف ومهارات التخطيط للتدريس وصياغة الأهداف التعليمية بمجالاتها ومستوياتها المختلفة وبناء الاختبارات وفق المعايير والأسس العلمية المتعارف عليها في اللوائح التربوية والتعليمية .

وفي بداية الورشة تحدث الأستاذ/ حسين قاسم نصر المسئول التربوي بمؤسسة رواد التنمية وحقوق الإنسان إلى إن إقامة هذه الورشة جاءت بهدف تعزيز قدرات المعلمات الأدائية وتنمية مهاراتهن المعرفية في التخطيط للتدريس وبناء الاختبارات وفق معايير وأسس علمية قابلة للقياس والتقييم .

كما أوضح حسين إلى انه سيتم تدريب المعلمات على تصميم الخطط التدريسية وتعلم مفاهيم عامة عن التخطيط بمختلف مستوياته ، كما انه سيتم تدريبهن على تحديد وصياغة الأهداف التعليمية بصورة علمية ، وفي نهاية التدريب سيطلب من كل متدربة تصميم خطط فصلية ، يومية بكامل تفاصيلها مع مناقشتها وإخراجها بصورة سليمة .

واكد حسين إلى إن مؤسسة رواد التنمية تسعى جاهدةً إلى تطوير وتنمية القدرات الفنية والمهنية للمعلمين وتحسين البيئة التعليمية والمساهمة في تجويد مخرجات التعليم في مختلف المراحل التعليمية من خلال التدريب وبناء القدرات والتحفيز بالإضافة إلى متابعة التغذية الراجعة وتحليل نتائجها وبالتالي تقويمها نحو الاتجاه الصحيح .

مشيراً إلى انه سبق وان تم إقامة دورة تدريبية لعدد (45) معلم من معلمي مدرسة الكبسي للتعليم الأساسي لتنمية مهاراتهم في التخطيط للتدريس وبناء الاختبارات وهناك خطة قادمة لاستهداف عدد من مدراس المديرية بالتنسيق مع إدارة التربية والتعليم بالمديرية ويمكن تعميم هذه التجربة على مديريات أخرى في المحافظة للاستفادة منها .

يذكر إن مؤسسة رواد التنمية وحقوق الأنسان تعمل على دعم وتطوير العملية التعليمية والتربوية بمديريات محافظة لحج منذ العام 2015م واهم أنشطتها تأتي في اطار بناء قدرات المعلمين/ات بمهارات التخطيط للتدريس وبناء الاختبارات وفق دليل تدريبي تم إعداده من قبل خبراء ومتخصصون في المؤسسة وهم الاكاديمي الدكتور/ سالم احمد مثنى البكري مدرس كلية التربية ردفان والموجه التربوي المعلم/ حسين قاسم نصر مدرب التخطيط التربوي . 

 

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