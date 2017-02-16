مؤسسة من أجلي الاجتماعية تدشن برنامجها التدريبي لعدد 120 متدربة في المهارات الحياتية بالحديدة

الحدث - خاص

شفيقة عبيد – الحديدة 15/2/2017

دشنت مؤسسة من أجلي الاجتماعية التنموية اليوم في الحديدة المرحلة الثانية لدورة المهارات الحياتية لعدد 120 متدربة، وذلك ضمن مشروع تشجيع الإشتمال المالي للنساء في اليمن الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع الوكالة الألمانية الـــ giz ، وبرنامج الخليج العربي – اجفند.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز قدرات 120 متدربة في مجالات المهارات الحياتية وصيانة الجوال، ودورات في الكوافير والمعجنات وحياكة المقاطب، بالإضافة إلى المشاريع والتسويق.

وفي الافتتاح الذي حضره مجموعة من الناشطين والمشاركين والمتدربات ألقت الأستاذة سامية البرعي رئيس مؤسسة من أجلي الاجتماعية كلمة تعريفية عن البرنامج ومدى أهميته للمرأة في حياتها اليومية، موكدة أن البرنامج يقدم فرص اقتصادية كبيرة بهدف تحسين أوضاعهن الاقتصادية من خلاله أن يكون العائد المادي للمتدربات المستهدفات بعد تعزيز قدراتهن في العديد من المهارات الحياتية.

كما تمنت الأستاذة بدرية البرعي الأمين العام والمدير التنفيذي للمؤسسة في كلمتها لجميع المتدربات التوفيق والفائدة واستغلال الوقت لاسيما في الظروف الراهنة التي تعيشها المحافظات اليمنية بشكل عام، ومحافظة الحديدة بشكل خاص، منوة أن البرنامج التدريبي متميز ونوعي خاصة وأنه يستهدف النساء في محافظة الحديدة.

وقدمت البرعي جزيل الشكر والتقدير للوكالة الألمانية giz وبرنامج الخليج العربي – إجفند لما تقدمه من دعم لتنمية المرأة اليمنية.

وأكدت الأستاذة سامية البرعي منسقة المشروع أن الدورة التدريبية اجريت في اجواء مفعمة بالهمة والنشاط من قبل المتدربات واستفادوا من خلالها مهاراتٍ ومعلوماتٍ جديدة تفييدهن بحياتهن العملية والحياتية، حيث تم تقسم المتدربات الى اربع مجموعات لفترتين صباحيه ومسائية.

كما أشارت أن المتدربات وطوال مدة تنفيذ الدورة التدريبية أظهرت التغيرات الإيجابية والثقة البارزة بالمتدربات من خلال اللقاءات التي اجراها معهن من قبل منسقات الوكالة الألمانيه giz، مضيفة بقولها أن هذا النشاط يعتبر ضمن أنشطةضمن مشروع تشجيع الاشتمال المالي للنساء في اليمن المرحلة الأولى، منوة أنالمرحلة الثانية للمهارات الحياتية ستنطلق من يوم الاربعاء القادم لدفعة جديدة ولعدد 120 متدربة وستستمر لمدة 10 ايام موكدة أن مشروع تشجيع الاشتمال المالي للنساء في اليمن يأتي لرفع المستوى المعيشي للنساء ويجعلهن قادرات على العمل

اختتام افتتاح البرنامج للمرحلة الثانية توجهت المتدربات بالشكر الجزيل للجهة المنفذة مؤسسة من أجلي الاجتماعية التنموية والجهة الممولة للمشروع /الوكالة الألمانيه giz، وبرنامج الخليج العربي- اجفند.