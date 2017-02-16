جمعية الإصلاح الاجتماعي بوادي حضرموت تشارك في الملتقى الشبابي الطوعي بالسودان

نيويورك اليمانية!
كأنهم تظاهروا نيابةً عن العالم كله..هذه أوّل مرّة في تاريخ مدينة نيويورك تُغلق فيها المحلات احتجاجًا على قرار
الإمام الداعشي المؤسس!
الإمام الداعشي المؤسس!الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!هذا حدث قبل 500 سنةقتل المطهر ثمانين رهينة
وشهد شاهدٌ من أهله!
الإمام الداعشي المؤسس!
الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!
هذا حدث قبل 500 سنة
قتل المطهر
لم يكن الحوار تسوية فوقية
الحوار الوطني هو الحجة القوية الوحيدة التي سجلها اليمنيون على تاريخهم المكتض بالصراعات والمليء بالحروب
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