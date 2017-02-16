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جمعية الإصلاح الاجتماعي بوادي حضرموت تشارك في الملتقى الشبابي الطوعي بالسودان

الخميس 16 فبراير 2017 01:53 صباحاً الحدث - خاص
شاركت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية فرع وادي حضرموت في الملتقى الشبابي التطوعي الأول الذي نفذه الاتحاد العربي للعمل التطوعي بالعاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني والملتقيات والمبادرات الشبابية العربية. 
 
وقد مثل الجمعية في الملتقى الدكتور عبدالمجيد فرحان "أمين عام جمعية الإصلاح بالمركز الرئيس وأمين الكباب ممثلا عن المركز الرئيس للجمعية وسامي رجب عويض ممثلا عن فرع جمعية الإصلاح الاجتماعي بوادي حضرموت. 
 
واستعرض عويض خلال الملتقى تجربة جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية في العمل الإغاثي والتدخل السريع لإغاثة المتضررين من الأحداث والنازحين إلى وادي حضرموت من مناطق الصراع وكذا تجربة الجمعية في إغاثة المتضررين من كارثة سيول أكتولر2008م إضافة إلى استعراض تجربة الجمعية مؤخرا في إغاثة حجاج بيت الله الحرام العالقين في منفذ الوديعة البري بين اليمنية السعودية.  
 
ويهدف الملتقى إلى ربط العلاقات بين المنظمات المشاركة وتبادل الخبرات فيما بينها فيما يتعلق بالتجارب والأعمال التطوعية إضافة إلى الوقوف على التجربة السودانية في العمل التطوعي والاستفادة منها ونشر ثقافة العمل التطوعي في الدول المشاركة في الملتقى. 
 
يشار إلى أنه عقدت خلال الملتقى عدد من ورش العمل وحلقات النقاش المتعلقة بالعمل التطوعي بمشاركة متخصصين في هذا المجال يأتي في مقدمتهم يوسف الكاظم "رئيس الإتحاد العربي للعمل التطوعي" وهشام الريدة "رئيس المركز السوداني للعمل التطوعي" وغيرهم من الخبرات العربية.

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