منظمة أدوار والبرنامج الإنمائي UNDP ينفذان البرنامج التدريبي والتوعوي للمستفيدين من خدمات الطاقة الشمسية في مديريتي لودر وخنفر بمحافظة أبين

الحدث - خاص

عدن

نفذت منظمة أدوار للتنمية الشبابية اليوم دورتين تدريبية وتوعوية بمهارات تركيب وتشغيل وصيانة منظومات الطاقة الشمسية للمستفيدين ومسئولي الصيانة في المرافق مكاتب الصحة والتربية والوحدات الصحية والمدارس والجمعيات بمديريتي خنفر ولودر محافظة أبين، وذلك ضمن إطار المكون الخاص بالطاقة المتجددة التابع لبرنامج تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني والذي ينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، وبالشراكة مع منظمة أدوار ومجموعة من شركاء المجتمع المدني المحليين الاخريين.

وهدفت الدورتين المنعقدة إلى تدريب وتوعوية مسئولي الصيانة المرشحين من المرافق الصحية والتعليمة والمجتمعية المستهدفة في مشروع الطاقة الشمسية للمرحلة الأولى من عام 2016م بمهارات تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية، وتدريبهم في مجال إدارة الطاقة المخزنة في البطاريات بما في ذلك قياس وتشغيل الاحمال الحرجة كانت مهمة أو غير مهمة في المرافق، بالإضافة الى التحقق من توصيل الكهرباء إلى البطاريات، وتنظيف التأكل والفحص واستبدال وحماية الصمامات، ومشاكل المس الكهربائي.

وأكد الدكتور ماجد بشر رئيس منظمة أدوار للتنمية الشبابية أن الدورتين التدريبية في تركيب وصيانة وحماية أنظمة الطاقة الشمسية لمسئولي الصيانة في المرافق التعليمية والصحية تعتبر إحدى الأنشطة النهائية لمهمة الرقابة التي تقوم بها منظمة أدوار لتركيب الطاقة الشمسية في المرافق الخدمية في محافظتي أبين ولحج.

وأشار أن البرنامج التدريبي والتوعوي الذي نفذته منظمة أدوار في مديريتي لودر وخنفر، تزامن مع اشرافها على الاستلام والتسليم بين الموردين ومسئولي المرافق المستهدفة في خطة مشروع الطاقة المتجددة، التي استهدفت كمرحلة أولى في مديرية خنفر منظومات الطاقة للوحدة الصحية في جعار ومكاتب الصحة والتربية والتعليم ومدرسة طارق بن زياد للتعليم الاساسي والثانوي ومدرسة 7 يوليو للبنات، بالإضافة إلى جمعية الفقيد طلاب النسوية – التنموية، أما مديرية لودر فقد تم استهداف المكاتب الخدمية التابعة للتربية والتعليم والصحة والسكان، بالإضافة إلى مدرسة الفقيد الواحدي للبنات ومدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الاساسي والثانوي الوحدة الصحية - الخديرة، والوحدة الصحية – أماجل.

وأضاف رئيس منظمة أدوار أن الأنشطة المنفذة تزامنت أيضا في قياس الأثر في المرافق المستهدفة للمستفيدين المباشرين وغير المباشرين (سلطات محلية، إدارات المدارس والمدرسين/ات والطلاب/ات وأولياء الأمور، والاطباء، والممرضين والامراض المستفيدين من خدمات الطاقة الشمسية بالإضافة إلى المجتمع المحلي عبر استمارات متخصصة تهدف إلى قياس الأثر بعد تشغيل المنظومات في المرافق، وذلك باعتباره مخرج نوعي واحترافي نقيس من خلاله مدى تحقيق اهداف المشروع وبرنامج تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني بجعل المجتمعات المحلية في الريف اليمني أكثر قدره على التعامل مع المخاطر والصدمات من خلال حصولهم على الطاقة الشمسية، منوة أنه سيتم في الايام القليلة القادمة تنفيذ البرنامج التدريبي والتوعوي وقياس الاثر لمسئولي الصيانة في المرافق التي تم استهدافها أيضاً في مديريتي تبن وطور الباحة محافظة لحج.

والجدير ذكره أن منظمة أدوار للتنمية الشبابية تعتبر منظمة غير حكومية، لا تهدف للربح متخصصة في تطوير مهارات وقدرات الشباب والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية في مختلف الجوانب الخدمية التعليمية والصحية والتنموية وغيرها من الجوانب الأخرى ذات الاهتمام وذلك بمنحهم المعرفة وتمكينهم من تقديم أدوار فعالة تخدم المجتمع من خلال التطوير - التعزيز - الشراكة. وتهدف إلى تمكين الشباب للمساهمة بدور ريادي وفعال في عملية التنمية، والمشاركة في صناعة الحاضر والمستقبل للنهوض في المجتمع اليمني، وتعمل في مجالات عدة أهمها: التوعية والتدريب والتشغيل والتعليم والإغاثة والطوارئ وحلول الاتصالات، والايواء والدعم النفسي والانعاش المبكر وإعادة الإعمار.