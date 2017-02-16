عدن .. لوحة عملاقة لقادة التحالف العربي بمناسبة الذكرى الثانية لعاصفة الحزم وإعادة الأمل

أزاحت حملة "شكرا مملكة الحزم" و " شكرا إمارات الخير" الستار عن لوحة كبرى بمناسبة قدوم الذكرى الثانية لعاصفة الحزم وإعادة الأمل في 26 مارس القادم ورفعت اللوحة العملاقة في شارع الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود (البحري) سابقا في العاصمة المؤقتة عدن .

رئيس حملة "شكرا مملكة الحزم" و " شكرا إمارات الخير" "فراس اليافعي" رئيس مؤسسة (الحقيقة) للإعلام قال رفع صور قادة دول التحالف العربي بمناسبة الذكرى الثانية لعاصفة الحزم والأمل يأتي عرفانا بجهودهم لانقاد بلادنا من الغزو الفارسي الممثل بمليشيات الحوثي والمخلوع .

مضيفا : "كانت انطلاقة (عاصفة الحزم) للتحالف العربي بقيادة المملكة في مارس 2015، وفق طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بمثابة الإعلان عن قطع دابر المؤامرات التي تحيكها إيران لليمن، بواسطة حليفيها الحوثي والمخلوع صالح، وسعيها الحثيث إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة في عدد من الدول العربية الأخرى، لتؤكد للعالم أجمع أن دول التحالف وفي مقدمتها السعودية والإمارات، نصيرة للشعوب المستضعفة، وخصم شرس لمن يحيك المؤامرات والدسائس للوطن العربي والخليج".

وفي ختام تصريحه قال رئيس حملة "شكرا مملكة الحزم" و " شكرا إمارات الخير" الإعلامي "فراس اليافعي" رئيس مؤسسة (الحقيقة) للإعلام : الدور العظيم لمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في إطار التحالف العربي لنصرة اليمن سيظل عالق في أذهان الشعب، والتضحيات الجسيمة التي قدمت لن تكون إلا في محط إجلال وإكبار في أسمى معانيها وأغلى ما فيها , كانت الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية خير سند لبلادنا في تحالفٍ أعاد للعرب عزتهم ومجدهم التليد، قدموا ، وسخروا كل إمكانيات بلدنهم في عون اليمن ونصرته.

هذا وتضمنت اللوحة العملاقة صور الرئيس عبد ربه منصور هادي و الملك سلمان بن عبد العزيز والشيخ خليفة بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك المغرب محمد السادس بن الحسن وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح و الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني والرئيس السوداني عمر البشير إضافة إلى الرئيس الصومالي المنتخب محمد عبد الله فارماجيو.

وتأتي هذه ألوحة برعاية كريمة من الأستاذ ( احمد السيد الردفاني) ومؤسسة (الحقيقة) للإعلام.

يذكر أن حملة "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" رفعت عشرات اللوحات لشكر دول التحالف العربي عامة وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بإعداد مختلفة إضافة إلى مصر والكويت والبحرين وقطر والمغرب والأردن والسودان وجيبوتي وارتريا والصومال وعدد أخر من لوحات الشكر والعرفان .

كما أقامت فعاليات جماهيرية حاشدة في العاصمة عدن وبريطانيا وفي أمريكا والصين لتقديم الشكر والعرفان لدول التحالف عامة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الفعاليات والأغاني الثورية لشكر دول التحالف.

وأطلقت حملة "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" موقعها الاليكتروني على الرابط (Thanks-ksa-uae.info)

وقامت الحملة الشعبية لشكر دولتي السعودية والإمارات بتكريم عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة . كما قامت حملة شكرا مملكة الحزم وشكرا إمارات الخير بتكريم سفراء دول التحالف العربي.

وتعد الحملة الشعبية لشكر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حملة يمنية عربية عالمية بعد انطلاقها في أوروبا ..