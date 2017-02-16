مقتل وإصابة 18 امرأة وطفلين في غارة لطيران التحالف شمال صنعاء

الحدث - صنعاء

قتلت ثمان نساء وطفلان وأصيبت ما لا يقل عن عشر نساء أخريات في غارة جوية شنها طيران التحالف مساء الأربعاء على تجمع عزاء نسائي في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء.

وحسب مصادر محلية فقد أستهدف طيران التحالف منزلاً كان يضم مجلس عزاء نسائي في منطقة بيت النكعي بمديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء.

ولم تعلق قيادة التحالف العربي على حادثة استهداف العزاء حتى لحظة كتابة الخبر.

وتتكرر الغارات الجوية الخاطئة لطيران التحالف بين الحين والآخر ويسفر عنها سقوط مدنيين.

الحدث - المصدر اون لاين