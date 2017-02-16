وزارة العدل الأمريكية تكشف عزم ترامب التخلي عن حظر السفر قريبًا

الحدث - ارم

أظهرت وثائق قضائية أمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب سيبدل “في المستقبل القريب” أمره التنفيذي الذي يحظر مؤقتا السفر من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إنه في ضوء التبديل المرتقب ينبغي لمحكمة الاستئناف الأمريكية الدائرة التاسعة ألا تعيد النظر في حكم سابق علق الأمر الذي أصدره ترامب في 27 من يناير/ كانون الثاني، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ووقّع ترامب، في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة مدة أربعة أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني دول سوريا والعراق والصومال وإيران والسودان وليبيا واليمن.

ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لا سيما تجاه العرب والمسلمين.

ولاحقًا، تمكن الادعاء العام في ولايتي واشنطن ومينيسوتا (شمال وسط)، من إقناع المحكمة الفيدرالية بإيقاف العمل بهذا القرار بشكل مؤقت.