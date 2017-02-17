الجيش الوطني يدمر مخزن ذخائر وأسلحة للحوثيين في حرض شمال شرق اليمن

الحدث - يمن برس

واصلت قوات الجيش الوطني قصفها المدفعي لمواقع مليشيا الحوثي وصالح في جبهة حرض، شمال غرب اليمن.



وأوضحت المصادر، أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع المليشيات في جبهة حرض، حيث نتج عن القصف تفجير مخزن أسلحة، وذخائر، دوى في الأرجاء.



هذا وتواصل قوات الجيش الوطني استعداداتها بمساندة التحالف العربي لاستكمال تحرير حرض وميدي، والتوجه لاستكمال تحرير الشريط الساحلي الغربي لليمن، وصولا إلى الحديدة.

