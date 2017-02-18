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فلكي يمني.. يحذر الثلاثاء القادم أول أيام "سعد الاخبية" (تفاصيل)

السبت 18 فبراير 2017 11:38 صباحاً الحدث - صنعاء

توقع الفكلي اليمني احمد الجوبي ببدء أيام سعد الاخيبة خلال الأسبوع القادم. وقال الفلكي اليمني المعروف احمد الجوبي خلال منشور كتبه بصفحته بمواقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك) ورصده "المشهد اليمني" ان الثلاثاء القادم سوف يشهد أول ايام سعد الاخبية. 

وأضاف الفكلي الجوبي ان أيام سعد الاخبية تكثر فيه الرياح المصاحبة للأتربة. 

وتعد ايام سعد الاخبية عبارة عن أربعة كواكب نيّرة ومتقاربة , واحد منها في وسطها وتمثل برجل بطه , وسمي «سعد الأخبية» بذلك لأنه يطلع في وقت الدفء فيخرج من الهوام ما كان مختبئأً , وسمي أيضاً بسعد الأخبية لخروج المخبآت فيه من الثمار والحشرات , حيث تبدأ الزواحف التي اختبأت طوال فترة الشتاء بالخروج من جحورها إلى السطح وتنتشر , وذلك لأن البيئة أصبحت ملائمة لخروجها , وأصبحت الأجواء دافئة. 

ويعد هذا النجم من النجوم اليمانية , ومن الأمثال الدارجة عند العرب على هذا النجم ما قالته العرب : ( إذا طلع سعد الأخبية خرج الناس من الأبنية ودهنت الأسقية ) ويقال كذلك: ( سعد الخبايا تطلع فيه الحيايا" جمع حيه" ) .


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