الحدث - صنعاء

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس الجمعة، عن جدول رحلاتها ليوم غدٍ الأحد والتي تنطلق من وإلى مطار عدن الدولي.

وسيسر مطار عدن الدولي أولى رحلاته 649 ليوم الأحد عمان الى عدن، بينما تصل رحلة رقم 532 إلى مطار عدن من العاصمة السعودية الرياض، أما الرحلة رقم 601 ستحط في مطار عدن قادمة من القاهرة، بينما تتوجه الرحلة رقم 600 من مطار عدن إلى القاهرة.

وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن المطار سيستمر باستقبال وتسيير الرحلات الجوة وفقا لجدول طيران اليمنية.

وكانت إدارة مطار عدن قد حولت الرحلات الى مطار سيئون في حضرموت قبل ثلاثة أيام لتطبيع الوضع في المطار ثم عادت لاستئناف الرحلات مجددا.