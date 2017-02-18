الحكومة اليمنية توجه بصرف رواتب المتقاعدين العسكريين من غدا الأحد

الحدث - صنعاء

وجه رئيس الوزراء اليمني "أحمد عبيد بن دغر", وزارة المالية بصرف معاشات المتقاعدين العسكريين والأمنيين, ابتداءاً من يوم غدا الأحد, عن طريق مكاتب البريد المختلفة في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المجاورة .

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :" أمس الجمعة أن الحكومة تبذل كل الجهود لإعادة بناء المؤسسات الإدارية والمالية التي تدمرت جراء الحرب وإعادة دعم صندوق التقاعد بعد أن استخدمت جماعة الحوثي كل مدخراته والمقدرة بأربعة مليار ريال يمني ونهبت منه رواتب المتقاعدين الأمر الذي دفع الحكومة إلى تغطية أموال الصندوق من خزينة الدولة خلال الأيام الماضية بقرار استثنائي .

وأكد بادي أن الحكومة لن تتوانى ولو للحظة واحدة أو تدخر جهدا في سبيل الاهتمام بالمتقاعدين العسكريين والأمنيين على السواء الذين قدموا تضحيات كبيرة اجترحوها لوطننا الحبيب من سنين نضالهم الطويل .

ولفت بادي أن الحكومة تدرك طبيعة الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين جميعا وخصوصا في ظل ما أنتجته الحرب اﻹجرامية التي شنها ثنائي اﻹنقلاب الحوثي وصالح، على الشرعية وعلى الدولة وعلى المجتمع ودمرت البلاد خلقت مآسي كثيرة على مختلف المستويات .