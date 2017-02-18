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صحيفه : نائب وزير حقوق الإنسان اليمني يتهم التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بعدم الحياد

السبت 18 فبراير 2017 11:59 صباحاً الحدث - صنعاء

اتهم نائب وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر اليوم السبت٬ تقارير الأمم المتحدة التي تصدر من المنظمات الأممية في العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون وقوات صالح، بعدم الحياد.

 

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن عسكر قوله، إن «التقارير التي تصدر عن منظمات حقوق الإنسان٬ من العاصمة المحتلة صنعاء من قبل ميليشيات الحوثي وصالح٬ كانت غير محايدة».

 

وأرجع نائب وزير حقوق الإنسان اليمني أسباب غياب الحيادية في التقارير الدولية إلى منع الحوثيين للمنظمات من إيصال المعلومات الحقيقية إلى المراكز الرئيسية لتلك المنظمات في مختلف دول العالم٬ وإرغامها على التشويه المتعمد.

 

وتابع «في حالات كثيرة٬ لعب الموظفون المحليون لتلك المنظمات دو ًرا سلبًيا في صدور تقارير مغلوطة من خلال انحيازهم الواضح للانقلابيين».

 

كما اتهم عسكر المسلحون الحوثيون وقوات صالح، بنهب المساعدات الغذائية والدوائية التي تقدمها المنظمات الإنسانية إلى المحتاجين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين.


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