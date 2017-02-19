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عاجل.. طيران التحالف يحلق في سماء العاصمة صنعاء ويفتح حاجز الصوت

الأحد 19 فبراير 2017 12:53 صباحاً الحدث - صنعاء

قالت مصادر محلية ان طائرات التحالف حلقت وفتحت حاجز الصوت في سماء العاصمة صنعاء دون ان تسجل اي غارة عسكرية على مواقع المليشيات.

ياتي تحليق الطيران بعد غارات عنيفة شهدتها محافظة صعدة ومارب وتعز خلال الساعات الماضية.


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