الرئيسية أخبار وتقارير خبير اقتصادي يتوقع عودة الدولار الى هذا السعر بعد الوديعيتن السعودية والقطرية
أخبار وتقارير
Google+
مقالات الرأي
لماذا التهجم على الإمارات؟
كنت قد تناولت منذ أيام ما جرى في مطار عدن من مواجهة، غير مبررة بين طرفين من أنصار الشرعية، وهو ما كاد أن يتحول
ثورة فبراير المغدورة .. الروح التي خرجت على البندقية
في العقد الأخير من القرن العشرين اعتقد الحكام العرب (جلهم) أن الأمر قد استتب لهم وإلى الأبد؛ فبدأ التفكير لدى
نيويورك اليمانية!
كأنهم تظاهروا نيابةً عن العالم كله..هذه أوّل مرّة في تاريخ مدينة نيويورك تُغلق فيها المحلات احتجاجًا على قرار
( مصطفى ) .. كان نموذجاً لجيل نرجو أن يتكرر
لقد مضى زمن طويل منذ تعرفت إلى المناضل والفدائي ( مصطفى ) الذي وافته المنية في فبراير الحالي 2017م، كان الجنوب
الإمام الداعشي المؤسس!
الإمام الداعشي المؤسس!الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!هذا حدث قبل 500 سنةقتل المطهر ثمانين رهينة
وشهد شاهدٌ من أهله!
الإمام الداعشي المؤسس!  الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!  هذا حدث قبل 500 سنة قتل المطهر
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
فلكي يمني.. يحذر الثلاثاء القادم أول أيام "سعد الاخبية" (تفاصيل)
مطار عدن الدولي يعلن عن جدول رحلاته الأسبوعية "جدول الرحلات الجوية"
صحيفه : نائب وزير حقوق الإنسان اليمني يتهم التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بعدم الحياد
الحكومة اليمنية توجه بصرف رواتب المتقاعدين العسكريين من غدا الأحد
عاجل :طيران التحالف يدك كلية الطيران في صنعاء
عاجل.. طيران التحالف يحلق في سماء العاصمة صنعاء ويفتح حاجز الصوت
خبير اقتصادي يتوقع عودة الدولار الى هذا السعر بعد الوديعيتن السعودية والقطرية
اتبعنا على فيسبوك

خبير اقتصادي يتوقع عودة الدولار الى هذا السعر بعد الوديعيتن السعودية والقطرية

الأحد 19 فبراير 2017 10:00 مساءً الحدث - صنعاء
توقع الخبير الاقتصادي محمد الجماعي تعافي الريال اليمني بشكل كبير في حال أودعت قطر والسعودية في البنك المركزي اليمني ما تم طلبه منها من مبالغ مالية عن طريق قيادة الشرعية في وقت سابق.
 
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت بأنها تعمل على استقدام وديعة مالية قدرها مليار دولار من قطر، في حين أكدت مصادر سعودية بأن المملكة وافقت على تقديم وديعة قدرها ملياري دولار.
 
وقال الجماعي أن احتياطي البنك المركزي اليمني سيبلغ بعد وصول هذه الودائع 3 مليارات ولار، بالإضافة الى 700 مليون دولار استعادتها الحكومة اليمنية قبل أيام من بنوك خارجية.
 
وأكد الجماعي أن هذا الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة سيكون له الأثر البالغ في تعافي الريال اليمني، متوقعاً أن يهبط سعر صرفه حتى يصل الى 215 ريال مقابل الدولار الواحد

شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات