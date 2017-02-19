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الصين تؤكد دعمها للعملية السياسية في اليمن وفق المرجعيات الثلاث

الأحد 19 فبراير 2017 10:14 مساءً الحدث - صنعاء

 أكد وزير الخارجية عبدالملك المخلافي دعم الحكومة مساعي السلام وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ وترحب باي مبادرة مرتكزة على المرجعيات الاساسية الثلاث المتمثلة في المباردة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

جاء ذلك خلال لقاءة السفير الصيني لدى اليمن تيان شي في الرياض لبحث تطورات الأوضاع واخر المستجدات السياسية والعسكرية على الساحة اليمنية وتنسيق الجهود بين البلدين علي جميع الأصعدة .

من جانبه أكد السفير الصيني موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكدا ايضا على ضرورة إرتكاز الحل على المرجعيات الثلاث.
 
وجدد السفير الصيني تأكيده خلال لقائه وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، اليوم الأحد دعم بلاده لليمن وتوفير مزيداً من الدعم السياسي والإنساني والاغاثي.


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