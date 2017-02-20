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سعر صرف الدولار اليوم بعد الوديعتين السعودية والقطرية.

الاثنين 20 فبراير 2017 11:36 صباحاً الحدث - صنعاء
شهدت العملات الأجنبية ، اليوم الأحد أسعار متضاربة مقابل الريال اليمني في الوقت الذي امتنعت فيه أغلب محلات الصرافة عن بيع أو شراء العملات الأجنبية ما سبب في انتشار الأسواق السوداء .
وقال سكان محليون في مدينة عدن - جنوب اليمن - أن أغلب محلات الصرافة امتنعت صباح اليوم عن بيع أو شراء العملات الأجنبية ولجأ البعض إلى الصرف في الأسواق السوداء بقيمة ( 350 ريال للدولار و 90  و ريال للريال السعودي ).
وفي صنعاء - وسط اليمن - قال مصدر مصرفي " أن أغلب محلات الصرافة تمتنع عن بيع وشراء العملات منذ مساء أمس السبت بسبب تضارب أسعار الصرف وانتشرت محلات الأسواق السوداء
وأصحاب محلات التجارة في شراء الدولار بـ 350 ريال و 90 ريال للريال السعودي ".
يشار إلى أن البنك المركزي في عدن قد حدد في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي مع مالكي محلات الصرافة أسعار الصرف ب ـ ( 300 ريال للدولار الواحد للبيع و305 ريال للشراء إضافة إلى 80 ريال لبيع الريال السعودي و 82 ريال للشراء ).
 

 


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