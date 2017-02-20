سعر صرف الدولار اليوم بعد الوديعتين السعودية والقطرية.

شهدت العملات الأجنبية ، اليوم الأحد أسعار متضاربة مقابل الريال اليمني في الوقت الذي امتنعت فيه أغلب محلات الصرافة عن بيع أو شراء العملات الأجنبية ما سبب في انتشار الأسواق السوداء .

وقال سكان محليون في مدينة عدن - جنوب اليمن - أن أغلب محلات الصرافة امتنعت صباح اليوم عن بيع أو شراء العملات الأجنبية ولجأ البعض إلى الصرف في الأسواق السوداء بقيمة ( 350 ريال للدولار و 90 و ريال للريال السعودي ).

وفي صنعاء - وسط اليمن - قال مصدر مصرفي " أن أغلب محلات الصرافة تمتنع عن بيع وشراء العملات منذ مساء أمس السبت بسبب تضارب أسعار الصرف وانتشرت محلات الأسواق السوداء

وأصحاب محلات التجارة في شراء الدولار بـ 350 ريال و 90 ريال للريال السعودي ".