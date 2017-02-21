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القيادي الحوثي "أبو علي الحاكم" يظهر مجدداً في أرحب! (صور)

الثلاثاء 21 فبراير 2017 12:15 صباحاً الحدث - متابعات

ظهر القيادي الحوثي أبو علي الحاكم، بحسب صور نشرها موقع "المسيرة" في منطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء.

وتأتي زيارة "الحاكم" الى أرحب بغرض استغلال الحادث المأساوي الذي وقع في قرية شراع بأرحب، والذي قتل على إثره عدد من نساء المديرية، بغارات لطيران التحالف العربي، قبل أيام.

ويحاول الحوثيون استثارة وتأليب مشاعر الناس في كثير من مناطق سيطرتهم بغرض تعويض مخزونهم من المقاتلين في الجبهات، بعد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد تلقوها على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لعل أبرزها ما جرى من انتصار ساحق في الساحل الغربي اكتمل بتحرير مدينة وميناء "المخا" بشكل كلي من سيطرتهم.


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