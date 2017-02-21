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أسعار العملات بمحلات الصرافة اليمنية في صنعاء وعدن ليومنا هذا الثلاثاء
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أسعار العملات بمحلات الصرافة اليمنية في صنعاء وعدن ليومنا هذا الثلاثاء

الثلاثاء 21 فبراير 2017 09:13 مساءً الحدث - صنعاء
شهدت أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء استقراراً نسبياً في مدينتي صنعاء وعدن.
 
وقال مصدر محلي في عدن أن أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار ارتفعت إلى 330 ريالاً أما الريال السعودي87 ريال مقابل الريال اليمني .
 
وفي صنعاء وصلت أسعار الدولار اليوم الخميس إلى 330 ريال فيما وصل الريال السعودي إلى 86 ريالاً.
 
وكانت السوق السوداء قد شهدت إرتفاعاً قليلاً في أسعار الصرف حيث وصل أسعار الدولار مساء أمس فيصنعاء إلى 355 ريال كما وصل الريال السعودي إلى 92 ريال.

 


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