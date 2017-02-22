كاتب كويتي يهاجم دولة الامارات بعد احداث عدن الاخيرة (تفاصيل)

الحدث - صنعاء

أستغرب الكاتب الكويت فهد العجمي من الدور الذي تلعبه الإمارات في اليمن "أحد دول التحالف " في اليمن ،من خلال دورها المشبوهة التي تلعبه في تقسيم اليمن .

وقال الكاتب الكويتي فهد العجمي في سلسلة تغريدات بحسابه على "توتير" متسائلا: "مكن أحد يفهمني ماذا يعني أن تقوم دولة خليجية اتحادية بالعمل على تجزئة وانفصال بلد عربي جار وشقيق لها؟!في حين لم تسعى لتحرير جزرها المحتلة".

وأضاف: الأولى بالأخوة في الامارات بدل الانشغال في تفتيت اليمن ..أن ينشغلوا بتفتيت ايران لعل ذلك يرجع لهم جزرهم المحتلة منها". لافتا إلى أن "وحدة اليمن وقوته لكم". وتابع: "نحن نريد عمران اليمن لا تدميره ووحدته لا انفصاله".

مضيفا: "نحن نريد اليمن عضوا في مجلس التعاون مع أشقائه". ذكر أن العجمي وهو ناشر موقع العروبة سبق أن هاجم الأدوار التي تقوم بها الإمارات في اليمن ، مؤكدا أن تلك المواقف لا تخدم سوى الانقلابيين ومن ورائهم إيران.