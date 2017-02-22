الرئيسية أخبار وتقارير كاتب كويتي يهاجم دولة الامارات بعد احداث عدن الاخيرة (تفاصيل)
أخبار وتقارير
Google+
مقالات الرأي
تعقيب... السلام الخيار الوحيد في اليمن
قرأت ما كتبته الكاتبة اليمنية ميساء شجاع الدين "هل ما يزال الحل السلمي في اليمن ممكنا"، في "العربي الجديد"
لماذا التهجم على الإمارات؟
كنت قد تناولت منذ أيام ما جرى في مطار عدن من مواجهة، غير مبررة بين طرفين من أنصار الشرعية، وهو ما كاد أن يتحول
ثورة فبراير المغدورة .. الروح التي خرجت على البندقية
في العقد الأخير من القرن العشرين اعتقد الحكام العرب (جلهم) أن الأمر قد استتب لهم وإلى الأبد؛ فبدأ التفكير لدى
نيويورك اليمانية!
كأنهم تظاهروا نيابةً عن العالم كله..هذه أوّل مرّة في تاريخ مدينة نيويورك تُغلق فيها المحلات احتجاجًا على قرار
( مصطفى ) .. كان نموذجاً لجيل نرجو أن يتكرر
لقد مضى زمن طويل منذ تعرفت إلى المناضل والفدائي ( مصطفى ) الذي وافته المنية في فبراير الحالي 2017م، كان الجنوب
الإمام الداعشي المؤسس!
الإمام الداعشي المؤسس!الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!هذا حدث قبل 500 سنةقتل المطهر ثمانين رهينة
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
سعر صرف الدولار اليوم بعد الوديعتين السعودية والقطرية.
خبير سياسي عماني بارز ..هذه خفايا زيارة الرئيس الإيراني ل "مسقط "
مندوب اليمن يقدم شكوى بالتدخلات الإيرانية إلى مجلس الأمن «حزب الله» و«الحرس الثوري»
القيادي الحوثي "أبو علي الحاكم" يظهر مجدداً في أرحب! (صور)
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة منذ تشكيل حكومة الحوثي وصالح (بالوثائق) حازب يجري تغيير شامل لقيادة وزارة التعليم العالي ويستبدل الحوثيين بعناصر من المؤتمر
أسعار العملات بمحلات الصرافة اليمنية في صنعاء وعدن ليومنا هذا الثلاثاء
مقتل قياديين اثنين من مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش بميدي وحرض
اتبعنا على فيسبوك

كاتب كويتي يهاجم دولة الامارات بعد احداث عدن الاخيرة (تفاصيل)

الأربعاء 22 فبراير 2017 01:03 صباحاً الحدث - صنعاء

أستغرب الكاتب الكويت فهد العجمي من الدور الذي تلعبه الإمارات في اليمن "أحد دول التحالف " في اليمن ،من خلال دورها المشبوهة التي تلعبه في تقسيم اليمن .

وقال الكاتب الكويتي فهد العجمي في سلسلة تغريدات بحسابه على "توتير" متسائلا: "مكن أحد يفهمني ماذا يعني أن تقوم دولة خليجية اتحادية بالعمل على تجزئة وانفصال بلد عربي جار وشقيق لها؟!في حين لم تسعى لتحرير جزرها المحتلة".

وأضاف: الأولى بالأخوة في الامارات بدل الانشغال في تفتيت اليمن ..أن ينشغلوا بتفتيت ايران لعل ذلك يرجع لهم جزرهم المحتلة منها". لافتا إلى أن "وحدة اليمن وقوته لكم". وتابع: "نحن نريد عمران اليمن لا تدميره ووحدته لا انفصاله".

مضيفا: "نحن نريد اليمن عضوا في مجلس التعاون مع أشقائه". ذكر أن العجمي وهو ناشر موقع العروبة سبق أن هاجم الأدوار التي تقوم بها الإمارات في اليمن ، مؤكدا أن تلك المواقف لا تخدم سوى الانقلابيين ومن ورائهم إيران.


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات